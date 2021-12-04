İran'da koronadan can kaybı ve yeni vaka sayısında rekor düşüş

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 58 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2bin 157 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 130 bin 124’e vaka sayısı ise 6 milyon 131 bin 356’ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 278’inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 916 bin 199’a ulaştı." ifadesi kullanıldı.