Suriye konulu Astana Görüşmeleri'nin ana gündemi belli oldu

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde gerçekleşecek görüşmelerde Suriye'den rejim ile askeri muhalefet heyetleri hazır bulunacak.

Görüşmelerde Birleşmiş Milletler (BM) özel heyeti başta olmak üzere Ürdün, Lübnan ve Irak gözlemci statüsüyle yer alacak.

BM himayesinde Cenevre'de yürütülen Suriye Anayasa Komitesi müzakere sürecine ivme kazandırmak amacıyla görüşmelerde ana gündem maddesi komite çalışmaları olacak.

Bunun yanı sıra taraflar, Suriye'deki güncel durum, gerginliği azaltma bölgelerinde daha önce varılan anlaşmalar çerçevesinde sükuneti koruma görevlerini de masaya yatıracak.

Görüşmeler kapsamında garantör ülke heyetleri ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç temsilcileri arasında alıkonulanlarla ilgili çalışma grubu toplantısı da yapılacak.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 21-22 Aralık'ta gerçekleşecek görüşmelerde taraflar ikili ve üçlü toplantılarda bir araya gelecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ana oturum yapılmayacak. Suriye konulu 17. Astana Görüşmelerinin sonuç bildirisi resmi kaynaklarda yayımlanacak.