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21 Ara 2021 11:09

Kazakistan’da Suriye konulu 17'nci Astana Görüşmeleri başladı

Kazakistan’da Suriye konulu 17'nci Astana Görüşmeleri başladı

Suriye krizine çözüm amaçlı oluşturulan Astana görüşmelerinin garantörleri " İran, Rusya ve Türkiye heyetleri, Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da 17'nci kez bir araya geldi.

AA'nın aktardığı habere göre, Suriye konulu 17'nci Astana Görüşmeleri, ikili ve üçlü toplantılarla başladı.

Görüşmelerde, İran’ı Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı başkanlığındaki heyet temsil ediyor.

Rusya’yı Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye’yi Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal'ın temsil ettiği toplantılarda, Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ayman Susan ve askeri muhalefet ise Ahmet Tuma başkanlığında katılıyor.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Khawla Mattar’ın da katıldığı görüşmelerde Irak, Ürdün ve Lübnan "gözlemci" statüsüyle yer alıyor.

Türk heyeti, görüşmeler kapsamında ilk olarak BM Suriye Özel Heyeti ile bir araya geldi.

İki gün sürecek toplantılarda, Suriye’deki güncel durum, insani yardımların ulaştırılması, Cenevre’deki Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarının yeniden başlatılması, mahkumların değişimi, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemler başlıca gündem maddeleri olacak.

Suriye konulu Astana görüşmeleri, 2017’de Suriye krizine çözüm getirmek amacıyla Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde başlatılmıştı.

News Code 1899320
https://tr.mehrnews.com/news/1899320/

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