  1. İran
22 Ara 2021 11:51

Tahran, Suriye konulu toplantıya ev sahipliği yapacak

Tahran, Suriye konulu toplantıya ev sahipliği yapacak

İran, Türkiye ve Rusya, Astana formatı kapsamında Şubat veya Mart 2022'de Tahran'da bir araya gelecekler.

İran Dışişleri Siyasi İşlerden Sorumlu Özel Yardımcısı Ali Asger Haci, İran, Rusya ve Türkiye'nin Astana formatı kapsamında Tahran'da bir zirve düzenlemek için anlaştıklarını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre zirve, koronavirüs salgınının gelişimine bağlı olarak Şubat veya Mart 2022'de düzenlenecek.

Bu zirveye hazırlık için Ocak veya Şubat ayında dışişleri bakanlarını bir araya getirecek bir toplantının da planlandığı belirtildi.

Suriye konulu 17'nci Astana Görüşmeleri, ikili ve üçlü toplantılarla dün Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da başladı.

News Code 1899346
https://tr.mehrnews.com/news/1899346/

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