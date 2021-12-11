Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Batılı taraflar bugün harekete geçme zamanının geldiğini bilmeli

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, yaptırımların kaldırılmasına yönelik Viyana görüşmeleri hakkına sosyal medya İnstagram hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Hepimiz iyi bir anlaşmaya varmak için Viyana’dayiz. Batılı taraflar son sekiz yılda yeterince söz söylediklerini ve hiçbir sözü yerine getirmediklerini bilmelidir. Bugün harekete geçme zamanı. Biz ciddi ve iyi bir anlaşmaya varmak için çalışıyoruz. İran’ın nükleer programı oldukça barışçıldır; ancak Batılı tarafların iddia edilen endişelerinin giderilmesi, yaptırımların tamamen kaldırılmasıyla doğrudan ilgili. Batı tarafının prensipte yaptırımları kaldırmaya hazır olup olmadığından veya endişelerini tek taraflı olarak gidermeye çalışıp çalışmadığından şüpheli olsak da, Batı tarafı görüşmelere iyi niyet, inisiyatif ve yapıcı fikirlerle katılırsa, kesinlikle hızlı bir ilerleme göreceğiz.”

Galibaf Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16'ncı Konferansı kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

İran bugün bölgenin en güçlü ülkesidir

İran’ın Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccet'ül İslam Kazım Sıddıki, İran'ın düşmanlarla yüzleşmek amacıyla şaşırtıcı derecede askeri bir sanayi elde ettiğini ve bölgenin güçlü ülkesi olduğunu söyledi.

Hüccet'ül İslam sıddıki, “İran bugün dünyada hiçbir ülkenin ona saldırmaya cesaret edemediği bir konuma sahiptir” dedi.

Viyana’daki nükleer müzakerelere değinen Hüccet'ül İslam Sıddıki, görüşmelerin hem yabancılara hem de ülke halkına bir mesajı olduğunu belirterek, “Görüşmeler hükümetin tüm dünya ile etkileşim arayışında olduğu mesajını veriyor. Ancak bu görüşmeler geçmişteki görüşmelerden farklı. İran yaptırımları kaldırmak amacıyla bugün güçlü ve bilgili bir müzakere heyeti Viyana'ya göndermiştir” ifadelerinde bulundu.

Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin kurulması gerekir

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ‘Filistin, Göç ve Afganistan’ temasıyla İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı'nda bir konuşma yaptı.

Galibaf, Müslüman milletlerin yakınlaşmasında halkın temsilcileri olarak parlamentoların etkin rolü olduğunu vurgulayarak, “Unutmayalım ki Filistin meselesi İslam dünyasının en önemli önceliğidir” dedi.

Afganistan meselesini İslam ümmetinin ciddi endişelerinden biri olarak değerlendir nitelendiren Galibaf, “Afganistan, yabancı güçlerin yıkıcı varlığından yirmi yıl sonra kritik bir durumdadır. Bu kötü durum işgalcilerin Afganistan’ın mazlum halkına mirasıdır. Buna göre İslam ülkeleri kolektif bir yaklaşım benimsemeli ve Afganistan halkına insani yardım sağlamak için bir an önce gerekli ciddiyeti gündemine almalıdır” ifadesini kullandı.

İran Meclis Başkanı Galibaf konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İşgalcilerin çıkmasıyla Afgan halkının güvenliği ve temel hakları tehlikeye atılmamalıdır. Herkesin dikkat etmesi gereken ciddi endişelerden biri, güvenliğin yanı sıra Afganistan'ın ulusal ve dini birliğini de hedef alan ve sıradan insanlara yönelik terör eylemleri düzenleyerek Afganistan'da iç ve dini savaşı ateşlemeye çalışan IŞİD'in bu ülkede yükselişidir. Afganlar, bağımsızlıklarını yeniden kazanmak isteyen bizim tarihi ve kültürel kardeşlerimizdir, ancak ABD uzun vadede bu ülkede istikrarsızlık yaratmaya çalışıyor. İran, Afganistan halkına karşı sorumluluğunu yerine getirecek ancak tüm İslam dünyasının uyanık olması gerekiyor."

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 79 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 791 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 130 bin 603’e vaka sayısı ise 6 milyon 150 bin 843’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 154'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 957 bin 17'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.