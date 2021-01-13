İran Ordusu'ndan büyük deniz tatbikatı

İran Ordusu Deniz kuvvetlerinin İran Ordusu'nun “Deniz İktidarı-99” adlı geniş kapsamlı askeri tatbikatı "Ya Zehra (s.a)" koduyla Umman Denizi ve Hint okyanusu kuzeyinde başladı.

İran Ordusu'nun sürpriz tatbikatının birinci aşamasında, deniz kuvvetlerine bağlı savaş gemileri, denizaltıları, savaş uçakları ve helikopterler tatbikatın önceden belirlenen senaryolarını yerine getirmek üzere tatbikat bölgesine geldi.

Tatbikatta yüzeyden yüzeye cruise füzelerinin fırlatılması, yerli denizaltılardan torpidoların fırlatılması, özel harekat birliklerinin kıyıda ve denizde özel operasyonları, İHA operasyonları ve elektronik savaş, tatbikatta uygulanacak bazı senaryolar olduğu açıklandı.

Tatbikat Sözcüsü Amiral Hamza Ali Kavyani “Deniz iktidarı 99” tatbikatı hakkında yaptığı açıklamada, tatbikat sürpriz bir şekilde başladığını ve tatbikatta yer alan birlikler kısa sürede tatbikat bölgesine yayıldıklarını belirtti.

Birliklerin harbe hazırlık seviyelerini yükseltmek amacıyla yapılan tatbikatta ülkenin askeri gücü gözler önüne serilecek.

Tatbikat ile eş zamanlı olarak İran Donanması uzmanları tarafından üretilmiş olan "Makran" adlı helikopter gemisi bugün İran Ordusu Deniz Kuvvetleri envanterine eklendi.