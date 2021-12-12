Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Erdoğan yakın zamanda İran'a gelecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda İran’ı ziyaret edeceğini söyledi.

Karşı taraf yaptırımları kaldırmaya kararlıysa, iyi bir anlaşmaya varılabilir

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, dışişleri bakanlığında düzenlenen İran'ın komşu ülkelerdeki büyükelçilerinin toplantısında yaptığı konuşmada, düşmanın stratejisinin her zaman yaptırımları sürdürmek olduğunu vurgulayarak, “Bizim stratejimiz yaptırımları kırmaktır. Yaptırımlar etkisiz hale getirilmeli ve bunların kaldırılması için ciddi adımlar atılmalıdır” dedi.

İbrahim Reisi, "Biz müzakerelerde ciddiyiz. Karşı taraf yaptırımları kaldırmaya kararlıysa, iyi bir anlaşmaya varılabilir" ifadesini kullandı.

Devrim Muhafızları Donanması filosuna 110 sürat teknesi eklendi

İran’ın Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas kentinde düzenlenen törende, Devrim Muhafızları Donanması'nın filosuna 110 sürat teknesi eklendi.

İran'da koronadan can kaybı ve yeni vaka sayısında rekor düşüş

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 58 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 681 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 130 bin 661’e vaka sayısı ise 6 milyon 152 bin 524’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 126'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 963 bin 373'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.