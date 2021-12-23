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23 Ara 2021 14:20

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 51 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 932 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 262'e vaka sayısı ise 6 milyon 179 bin 817'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 807'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 19 bin 343'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1899375
https://tr.mehrnews.com/news/1899375/

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