İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 90 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 309 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 130 bin 446’ya vaka sayısı ise 6 milyon 144 bin 644’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 185'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 943 bin 467’ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.