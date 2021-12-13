  1. Toplum
13 Ara 2021 15:33

İran'da günlük vefat sayısı 50'nin altına düştü

İran'da günlük vefat sayısı 50'nin altına düştü

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 42 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 706 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 130 bin 764’e vaka sayısı ise 6 milyon 157 bin 519’a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 69’unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 975 bin 404’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.
 

News Code 1899157
https://tr.mehrnews.com/news/1899157/

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