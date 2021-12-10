İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 79 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 791 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 130 bin 603’e vaka sayısı ise 6 milyon 150 bin 843’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 154'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 957 bin 17'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.