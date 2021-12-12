İranlı başmüzakereciden Viyana görüşmeleri açıklaması

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, bir Avrupalı ​​yetkilinin önceki taslakta sekiz açık dava ve farklılıklar olduğuna ilişkin iddiaları hakkında, “Daha önce 6 turda yapılan Viyana görüşmelerin sonucu olan taslakta taraflar arasında üst düzeyde karara bağlanması gereken birçok konu kalmıştır. Bunlar çözülmemiş durumda hala masada” dedi.

Bakıri Keni, “29 Kasım’da başlayan görüşmelerde, yaptırımların kaldırılması, nükleer önlemler, doğrulama ve güvence gibi çeşitli konuların yanı sıra diğer konularda görüşlerimizi dile getirdik. Bu konuların bir kısmı geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmelerde karşı tarafça kabul edilmiş, bir kısmı ise kabul görmemiştir” ifadesini kullandı.

İranlı başmüzakereci Bakıri Keni, İran’ın nükleer anlaşmadan daha azını kabul etmeyeceğini ifade etti.