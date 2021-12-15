İran: Viyana'da yaptırımlar konusunda henüz ciddi bir süreç başlamadı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Press TV’ye verdiği mülakatta, Viyana görüşmelerinde yaptırımların kaldırılmasının müzakere heyetinin önemli önceliği olduğunu belirterek, “Viyana görüşmelerinde vurguladığımız ve hem Cumhurbaşkanı'nın kendisi hem de İran'nın diğer yetkilileri tarafından daha önce vurgulanan şey, İran milletine karşı uygulanan yasa dışı yaptırımların kaldırılmasıdır” dedi.

Bakıri Keni, “Daha önce 6 turda yapılan görüşmelerde, taraflar İran'ın nükleer programının yanı sıra yaptırımların kaldırılması da dahil olmak üzere bir dizi taslağa ulaşıldı. Daha sonra İran’da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. İran’ın yeni hükümeti yeni ve farklı bakış açısı ve önceliklerle işe başladı. Dolayısıyla İran’ın yeni hükümetinin 20 Haziran'da Viyana'da varılan taslağı dikkate alması doğaldı. Bu temelde İran nükleer meseleye ve yaptırımların kaldırılmasına ilişkin değişiklikleri Haziran 2021’de varılan taslağın metnine dahil etti” ifadelerinde bulundu.

Bu tur görüşmelerde taraflar arasında birkaç toplantı yapıldığına dikkati çeken Bakıri Keni, "Geçtiğimiz birkaç gün içinde, nükleer eylem taslağında iki taraf arasındaki farklılıkları belirli bir çerçevede belirleyebilmemiz için iki taraf arasında nükleer çalışma grubu şeklinde birkaç toplantı yapıldı" dedi.

Siyonist Rejim’in bu görüşmelerdeki rolü hakkında Bakıri keni şunları kaydetti:

“Biri müzakere odasının içinde, diğeri müzakere odasının dışında olmak üzere iki ortamla karşı karşıyayız.Müzakere odasının içinde mevcut taraflar biliniyor, ancak müzakere odasının dışında hangi kimliklerin bulunduğu net değil. İran'ın nükleer tesislerini terör eylemleriyle hedef almaya çalışan gerginlik yaratanlar aynı zamanda müzakere odasının dışındaki atmosferi yok etmenin yanı sıra bu yıkıcı ve yapımcı olmayan atmosferi müzakere odasına yaymaya çalışıyorlar.

Siyonistlerin müzakere sürecindeki ciddi çabaları ve müzakere odası içinde olumsuz, yıkıcı ve yapıcı olmayan bir etki yaratma girişimleri açıktır. Bu nedenle Siyonist yetkililer, bu yıkıcı rolü müzakerelerdeki aktörlere de yaymaya çalışıyorlar.”

Bakıri Keni, “Yaptırımlar konusunda henüz ciddi ve gerçek bir süreç başlamamıştır. Elbette taraflar arasında çeşitli taslaklar değiş tokuş edildi, ancak bizim için önemli olan ister Obama döneminde ister Trump veya Biden döneminde uygulandığı nükleer anlaşma hükümlerine aykırı tüm yaptırımın kaldırılması. Aynı şekilde nükleer anlaşma ile ilgili tüm yaptırımlar ve bir önceki hükümetin anlaşma ile ilgili olduğu için azami baskı kampanyası kapsamında uygulanan tüm yaptırımlar kaldırılmalıdır” ifadelerinde bulundu.

İranlı başmüzakereci Bakıri Keni, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili olarak,"İran'ın nükleer faaliyetleri NPT ve koruma anlaşması çerçevesinde yürütülüyor ve İran'ın tüm nükleer faaliyetleri tamamen UAEA müfettişlerinin gözetimi altında yürütülüyor. İran'ın gizli nükleer faaliyetleri yoktur ve devam eden tüm faaliyetleri, nükleer anlaşma çerçevesindedir. Çünkü anlaşmanın 26 ve 36. maddeleri, karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, İran’a yükümlülüklerinin bir kısmını veya tamamını yerine getirememe hakkı veriyor. Biz eylemlerimizin karşılıklı ve telafi edici olduğunu defalarca belirttik ve nükleer faaliyetlerimize ABD'nin çekilmesinden bir yıl sonra başladık” diye kaydetti.