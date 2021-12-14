İranlı Başmüzakereci, Viyana görüşmelerini değerlendirdi

İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla gerçekleşen Viyana görüşmelerini değerlendiren Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, yapıcı olmayan bir yaklaşım sergileyen bazı tarafların tutumunu eleştirdi.

Bakıri'nin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı aktörler diplomasi yerine suçlama alışkanlıklarında ısrar ediyorlar. Biz hızlı bir şekilde tekliflerimizi sunup ihtilafları azaltmak için yapıcı ve esnek bir şekilde çalıştık.

Diplomasi iki yönlü yol gibidir. Hataları telafi edecek bir irade varsa, iyi ve hızlı bir anlaşmanın yolu açılır."

Viyana görüşmeleri yaklaşık 5 aylık aranın ardından 29 Kasım'da yeniden başlamıştı.