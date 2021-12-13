İslami Cihad Hareketi’nden BAE’ye tepki

Arap medyasına göre; Filistin İslami Cihad Hareketi, BAE yöneticilerinin Siyonist Rejim Başbakanı Naftali Bennett'i resmi törenle karşılamasını şiddetle kınadı.

İslami Cihad, yaptığı yazılı açıklamada, Siyonist düşmanla ilişkilerin normalleştirilmesini "Filistin'e ihanet" olarak nitelendirdi.

Bennett'i BAE'de ağırlamanın işgalci rejimin güvenliğini güçlendirdiği kaydedilen açıklmada, bu eylemle rejimin sahte varlığını meşrulaştırmakla birlikte masum Filistin halkını öldüren Siyonist katiller ve teröristleri aklamaya çalışıldığı ifade edildi.

Tel Aviv ve Abu Dabi arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına karar verilmesinin ardından ilk defa bir Siyonist başbakanı BAE’yi ziyaret etti.