İran'dan Naftali Bennett'in BAE ziyaretine tepki

Batı Asya bölgesinde bu sahte rejimin yıkıcı ve fitneci varlığını tesis edecek her türlü eyleme karşı şiddetle uyarıda bulunan Said Hatipzade, “Bu tür eylemler bölgenin güvenliğine zarar vermekte, İslam ümmetinin ve bölge halklarının ve Arap ülkelerinin çıkarlarına aykırı olarak gerçekleştirilmektedir.” dedi.

Hatipzade, dünya Müslümanlarının ilk kıblesi olarak kutsal Kudüs'ün kurtuluşunun ebedî ve kesin ideali hatırlatarak, “Bölge halkı, bölgenin acılarının kaynağı ve nedeni olan Siyonist Rejim’in kötü ve intikamcı eylemlerini unutmadı ve bu rejimle normalleşme sürecine karşı olmaya devam edecektir.” ifadesini kullandı.

Hatipzade, “Arap ve İslam ülkelerinde 70 yılı aşkın süredir güvensizlik, gerilim ve savaş kışkırtmalarının kaynağı olan gayrimeşru rejimi Başbakan'ın kabulü, Filistin halkının, bölge halkının ve dünyadaki özgürlük seven insanların hafızasında kalacaktır.” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade sözlerine “Kudüs'teki işgalci rejim, İslam dünyasının ve Arap ülkelerinin bir numaralı düşmanıdır ve normalleşme yolunda hiçbir adım, Filistin davasını gözardı edemez." diye konuştu.