İran-Macaristan ekonomik ilişkileri artacak

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam Tahran’a gelen Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan yaptığı açıklamada, “Bugün İran ve Macaristan arasında güzel görüşmeler ve önemli anlaşmalar sağlandı” dedi.

Emir Abdullahiyan, İran ile Macaristan arasında 5 belgenin imzalanmasına atıfta bulunarak, “Bu sabah üç işbirliği belgesi imzalandı, diğer iki belge de bu akşam iki ülkenin ortak ekonomik komisyonunun toplantısında imzalanacak” ifadesini kullandı.

Macar mevkidaşı ile görüşmede Afganistan meselesinin de ele alındığını ifade eden Emir Abdullahiyan, “Macaristan Afganistan halkına yardımda bulunmuştur. Macaristan Dışişleri Bakanı ayrıca İran'da yaşayan 4 milyon Afgan'ın aşılanması için bağışlanan aşıların bir sevkiyatını getirmiştir” ifadesinde bulundu.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ise Viyana görüşmelerine değinerek, “Macaristan nükleer anlaşmayı canlandırmak için elinden geleni yapıyor. Kesin bir anlaşmaya varabilirsek dünya güvenli bir yer olacak. Macaristan, nükleer program üzerinde bir anlaşma olmaması durumunda da yaptırım uygulanmayan ülkeleri İran ile tam işbirliği yapmaya çağırıyor” dedi.

Macaristan parlamentosunun İran'a yatırım yapmayı kabul ettiğini belirten Peter Szijjarto, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin artacağını söyledi.