İran ve Macaristan dışişleri bakanları Tahran'da görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam Tahran’a gelen Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.

Bu görüşmede, eğitim, Macaristan Burs programı ve kültürel işbirliği dahil olmak üzere İran ve Macaristan arasında üç işbirliği belgesi imzalandı.

İki ülkenin dışişleri bakanları bu görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto Tahran ziyareti sırasında İranlı yetkililerle görüşecek.