Suudi Arabistan İran'ın teklifini olumlu karşıladı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran'da Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü. İki bakan bu görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Emir Abdullahiyan, İran Yol ve Şehircilik Bakanı’nın önümüzdeki hafta Bağdat’a ziyarette bulunacağını açıklayarak, "Basra-Şalamçe demiryolu hattının en kısa sürede devreye sokulması konusunda kararlıyız." dedi.

Tahran'da heyetler arası yapılan görüşmelerde Şehit General Süleymani dosyasının ele alındığını belirten Emir Abdullahiyan, “İki taraf, dosyayı takip eden İran ve Irak Ortak Yargı Komitesi'nin işbirliğinin daha hızlı sürdürülmesi gerektiğini vurguladı." ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, "Ebu Mehdi el-Mühendis ve General Süleymani'nin şehadetinin ikinci yıl dönümü arifesinde, Irak Dışişleri Bakanı'ndan ABD birliklerinin Irak'tan kesin olarak çekildiğini teyit eden müjdeli haberi aldığımız için çok memnunuz." açıklamasında bulundu.

Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile gerçekelştirdiği görüşmeyi değerlendiren Emir Abdullahiyan, Irak Dışişleri Bakanı ile Afganistan'daki son durumu konuştuklarını belirterk, "Görüşmede Irak ve Suriye'de terörizm ile mücadeledeki son gelişmelerin yanı sıra İran ile P4+1 ülkeleri arasında yürütülen Viyana müzakerelerini de ele aldık." dedi.

Emir Abdullahiyan, İran ile Suudi Arabistan arasındaki müzakerelerin son durumuyla ilgili bir soruya, "İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde bir takım olumlu ve olumsuz konular var." yanıtını verdi.

Görüşmelerin son turunda Suudi tarafına bir dizi pratik ve yapıcı teklif sunulduğunu dile getiren İranlı bakan, şöyle devam etti:

“Sayın Fuad Hüseyin ile yaptığımız görüşmede, Suudi tarafının İran'ın tekliflerini olumlu karşıladıklarını öğrendim. Allah'ın izniyle iki ülke heyetleri yakın gelecekte Bağdat'ta bir araya gelecek.

İki ülkenin teknik heyetleri de büyükelçilikleri ziyaret edip iki ülke ilişkilerinin normale dönmesi için ön hazırlıklar yaptı. Bağdat'ta yeni tur görüşmelerin sonucunda ne olacağını beklemek zorundayız."

İranlı yetkili, Viyana görüşmelerine ilişkin, "Viyana’da iki aşamada yapılan görüşmelerde tek bir taslağa ve ele alınacak konuya ulaşabildik. Bu çok önemli bir gelişmeydi. Müzakerelerde bazı Avrupa ülkeler özellikle Fransa yapıcı bir tutum sergilemedi. Viyana'da iyi bir anlaşmaya varmak amacıyla iyi niyet ve ciddiyetle müzakere sürecini sürdürmek istiyoruz. Karşı tarafın da aynı yaklaşımla Viyana’ya gelmesini umuyoruz." diye konuştu.