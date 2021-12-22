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22 Ara 2021 14:57

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin Tahran'da

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin Tahran'da

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed El Sahhaf, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in bir hükümet heyeti başında İran'ın başkenti Tahran'a geldiğini duyurdu.

El Sahhaf, Irak Haber Ajansı'na (INA) yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in resmi bir ziyaret için İran'ın başkenti Tahran'a geldi.

Fuad Hüseyin başkanlığındaki heyette Milli Güvenlik Danışmanı Kasım El Araci ve çok sayıda yetkili yer alıyor.

İran medyasına göre Fuad Hüseyin iki günlük Tahran ziyareti çerçevesinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelecek.

Irak Dışişeri Bakanı'nın Tahran'da yapacağı görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması bekleniyor.

News Code 1899352
https://tr.mehrnews.com/news/1899352/

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