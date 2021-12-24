Cumhurbaşkanı Reisi Hz. İsa Mesih'in doğum gününü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francesco’ya gönderdiği bir mektupta Hz. İsa Mesih'in doğum günü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Reisi’nin kaleme aldığı mektupta şu ifadelere yer verildi:

“İyilik ve barış peygamberi Hz.İsa Mesih’in doğum yıldönümünü ve 2022 yılının başlamasını size ve dünyadaki tüm Hıristiyanlara tebrik ediyorum.

İbrahimî dinlerin mensuplarının kalplerini ve görüşlerini yakınlaştırma çabalarınızdan dolayı size teşekkür ederim. Yüce Allah’tan size ve dünyadaki tüm insanlara sağlık ve esenlikler dilerim.”