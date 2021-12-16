Reisi "Kazakistan Bağımsızlık Yıldönümü"nü tebrik etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Kazak mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev’e ilettiği bir mesajda bu ülkenin “Bağımsızlık Günü”nü kutladı.

Reisi’nin kaleme aldığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Kazakistan bağımsızlığından geçen 30 yıl boyunca kapsamlı kalkınma ve vatandaşlarının refahını ve güvenliğini sağlama yolunda önemli adımlar atmıştır. Kazakistan’ın son otuz yılda Şanghay İşbirliği Örgütü, İslam İşbirliği Teşkilatı, EİT ve Sika başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası yapılar çerçevesindeki girişimleri, bu ülkenin yetkililerinin küresel gelişmelere duyduğu ilgiyi ve dikkati göstermektedir.

İran ve Kazakistan siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda ve karşılıklı çıkarlar doğrultusunda işbirliği düzeyini artırmak için her zaman aralıksız çaba sarf etmişlerdir.

Mevcut yeteneklerden aktif olarak yararlanarak, ikili ve çok taraflı ilişkileri geliştirme ve derinleştirme konusunda daha fazla başarıya tanık olmamızı temenni ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Reisi, kutlama mesajında Kazak hükümeti ve halkı için sağlık ve esenlikler diledi.