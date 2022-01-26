Cumhurbaşkanı Reisi Hindistan "Milli Günü"nü kutladı

Cumhurbaşkanı Reisi gönderdiği mesajlarda, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda iki ulusun çıkarları doğrultusunda geliştirilmesine vurgu yaptı.

Reisi’nin Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind için kaleme aldığı mesajda şu ifaye yer verildi:

“İran ve Hindistan Asya'da zengin kültüre ve kadim medeniyetlere sahip iki ülke olarak, her zaman ayrıcalıklı ilişkilere sahip olmuşlardır. Şüphesiz yeni çağda da ilişkilerinde yeni sayfalar açacaklardır. İran, Hindistan ile her alanda ilişkilerini geliştirmeye hazırdır.”

Cumhurbaşkanı Reisi'nin Başbakan Narendra Modi’ye gönderdiği mesajda şu ifadeler kullanıldı:

“İran ve Hindistan arasındaki zengin kültürel ve medeniyetsel ortaklıklar ve uzun yıllara dayanan ilişkiler ışığında, iki ülkenin işbirliğinin üst düzey yetkililerin çabaralıyla iki ulusun çıkarları doğrultusunda daha da artmasını temenni ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Reisi mesajında ayrıca Hindistan halkı ve hükümeti için sağlık ve başarılar diledi.