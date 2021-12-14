Reisi'den Almanya’nın yeni Başbakanı Scholz’a tebrik

Cumhurbaşkanlığı Ofisine göre, Reisi, Almanya’nın yeni Başbakanı Olaf Scholz’a tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Reisi, kaleme aldığı mesajıda, iki ülkenin 150 yıllık tarihi ilişkilerine dayanarak karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkarlar temelinde verimli ve kayda değer bir işbirliği yapabileceklerine değindi.

Reisi ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti'nin Almanya ile ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da dün Almanya'nın yeni dışişleri bakanı Annalena Baerbock'u Almanya'nın Dışişleri Bakanı olarak atanmasından dolayı tebrik etmişti.

Alman Federal Meclisi üyeleri 8 Aralık Çarşamba günü Sosyal Demokratlardan Olaf Schultz'u yeni sadrazam olarak seçtiler.

Olaf Schultz'un seçilmesinin ardından, yeni Alman hükümetinin bakanları da atandı.