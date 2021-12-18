Cumhurbaşkanı Reisi, Katar Milli Günü’nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ye Katar Milli Günü dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Reisi’nin mesajında, şu ifadelere yer verildi:

“Katar Milli Günü dolayısıyla, Ekselanslarına, İran halkı ve şahsım adına en içten tebriklerimi sunmak isterim.

İki dost ve kardeş ülke arasındaki dostane ilişkilerden duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum.”

İki ülke arasında çeşitli siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki ilişkilerin güçlendirilmesine duyulan ihtiyaca vurgu yapılan mesajda, “İki ulusun çıkarlarını sağlamak için ortak kapasitelerle mevcut yetenekleri aktif olarak kullanıp daha fazla işbirliği yapabileceğiz.” denildi.

Cumhurbaşkanı Reisi kaleme aldığı mesajda, Katar hükümeti ile ülke halkına sağlık ve başarılar diledi.