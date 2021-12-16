Düşmanların eline bahane vermeyeceğiz

İran Atom Enerjisi Başkanı Muhammed İslami basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile müzakereler ve bu müzakerelerin sonuçlanıp sonuçlanmayacağı konusunda, “UAEA ile müzakere diye bir şeyimiz yok. Ajans ile görüşmeler mevcut prosedürlerin yanı sıra mevcut standartlar ve düzenlemelere dayalı olarak yapılmaktadır” dedi.

Muhammed İslami, “UAEA Başkanı Rafael Grossi’in son Tahran ziyaretinde Kerec tesisi konusuna ilişkin dört konu kalmıştı. Ortak eylem ve Ajansın gözetim programlarının devam etmesi konusunda ortak bir anlayışa varmamız için bu görüşmeleri sürdürmemiz gerekiyordu” ifadesini kullandı.

İslami, “Terör olayına ilişkin davadaki soruşturmanın tamamlanması ve bu olayda etkili olan unsurların belirlenmesi için yeni bir kamera getirmelerine ve güvenlik ve adli yetkililerimizin huzurunda teknik sorularının cevaplandırılmasına karar verildi” ifadelerinde bulundu.

İslami, bu konunun incelenmesinden sonra, geçmişte Kerec tesisinde bulunan kameraların yeniden kurulmasına karar verildiğini söyledi.

İslami, “İran’ın düşmanları ve Siyonist Rejim düzenli olarak psikolojik operasyonlar ve yalanlarla UAEA’nın İran’ın faaliyetlerinden haberdar olmadığını göstermeye çalışıyorlar. Ancak yaptırımların kaldırılmasını amaçlayan Viyana görüşmelerinin bir an önce sonuçlandırılması için düşmanların eline bir bahane vermek istemiyoruz” diye kaydetti.