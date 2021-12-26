NATO-Rusya Konsey'inin 12 Ocak'ta toplanması planlanıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in NATO-Rusya Konseyini 12 Ocak'ta toplantıya çağırmaya karar verdiği bildirildi.

NATO'dan bir yetkili, yaptığı açıklamada, Stoltenberg'in NATO-Rusya Konseyi Başkanı sıfatıyla 12 Ocak'ta konseyin toplanması için karar aldığını belirtti. Yetkili, "Toplantıyla ilgili olarak Rusya ile temas halindeyiz." ifadesini kullandı.

Konsey toplantısı için belirlenen 12 Ocak'ta aynı zamanda Brüksel'de NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı da düzenlenecek.

Rus ordusunun Ukrayna sınırında son aylarda yaptığı askeri tahkimat sonrası NATO ile Rusya arasında gerginlik artmış, ilişkiler Soğuk Savaş sonrası en düşük seviyeye gerilemişti.

NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan tutum göstermesi halinde bunun "ciddi sonuçları ve ağır bedeli" olacağı uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA