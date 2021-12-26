Havaalanları konusunda Türkiye ve Katar ile anlaşma sağlanmadı

Sputnik’e göre; Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Ulaştırma Bakanı İmadeddin Ahmedi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, başkent Doha’da Türk ve Katarlı heyetlerle yapılan görüşmelere rağmen, ülkedeki havaalanlarının işletilmesi konusunda anlaşmaya varılmadığını duyurdu.

Türkiye ile Katar'ın, Taliban yönetimiyle Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı ve ülkedeki diğer dört havaalanının işletilmesi konusunda ön anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı, denize kıyısı olmayan ülkelerden Afganistan için ana hava bağlantısı olması açısından önemli bir yere sahip.

Taliban, eş zamanlı şekilde haziran ayından itibaren şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, ağustos ayında da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, 15 Ağustos'ta başkanlık sarayı ve kamu binalarını ele geçirerek ülkede kontrolü sağlamıştı.