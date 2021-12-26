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26 Ara 2021 11:06

Çin'den Afganistan'a insani yardım

Çin'den Afganistan'a insani yardım

Afganistan'ın geçici hükümeti, cuma günü, Çin'in gönderdiği insani yardım malzemelerini ülkenin 34 vilayetine dağıtmaya başladı.

Afganistan'ın geçici hükümeti, cuma günü, Çin'in gönderdiği insani yardım malzemelerini ülkenin 34 vilayetine dağıtmaya başladı.

Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakan Vekili Halil ür-Rahman Hakkani, dağıtım için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ülkesine Çin tarafından hibe edilen çok sayıda insani yardım malzemesi partisinin ulaştığını ve bakanlığının ülkenin 34 vilayetinde bulunan muhtaç insanlara maddi yardım gönderdiğini söyledi.

Törenden sonra açıklama yapan Hakkani, "Çin'e yardımları için müteşekkiriz. Çin bizim iyi bir komşumuz ve bizim için yardımı çok önemli" dedi.

Çin, Afganistan'a insani yardımın yanı sıra Covid-19 aşısı da sağlayacağını duyurdu.

Kaynak: Cumhuriyet

News Code 1899425
https://tr.mehrnews.com/news/1899425/

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