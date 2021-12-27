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27 Ara 2021 10:45

Yeni tur Viyana görüşmeleri bugün başlıyor

Yeni tur Viyana görüşmeleri bugün başlıyor

Viyana görüşmelerinin 8. turu yaptırımların kaldırılması ve tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla bugün İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla başlayacak.

Viyana görüşmelerinin sekizinci turu yaptırımların kaldırılması ve başta ABD Avrupa troykası olmak üzere tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi gündemiyle bugün Coburg Oteli’nde başlayacak.

 İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla yapılan Viyana görüşmelerinin 7. turu 17 Aralık'ta sona ermişti.

Viyana müzakereleri yaklaşık 5 aylık aranın ardından İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla 29 Kasım'da yeniden başlamıştı.

News Code 1899445
https://tr.mehrnews.com/news/1899445/

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