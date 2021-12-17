Viyana müzakerelerine ara verildi

İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla düzenlenen Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısı sona erdi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan toplantı, İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora’nın ortak başkanlığında düzenlendi.

Toplantının ardından basına açıklamada bulunan Mora, “Viyana görüşmeleri ABD'yi nükleer anlaşmaya geri getirmek için sürüyor.” dedi.

Mora, İran ile ABD arasında doğrudan bir görüşme olmayacağını da sözlerine ekledi.

İleride zor bir süreç beklediklerini anlatan Mora, şunları kaydetti:

“Son günlerde müzakerelerin devamı için yeniden ortak bir çeçeve oluşturmak üzere çalıştık. Bu konuda başarılı olduğumuza inanıyorum. Şunu unutmamalıyız ki, anlaşmayı yeniden müzakere edip yazmıyoruz. Burada ABD ve İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönmesi için atabilecekleri pratik adımlar tartışıldı. Bu adımlar, yaptırımların kaldırılması ve nükleer taahhütlere geri dönmeyi içeriyor. Nükleer mesele ve yaptırımlar konusunda zor siyasi kararlar alınması gereken bir durumdayız."

Mora, “Müzakere süreci karmaşık ve zor olacak. Bazen de siyasal açıdan acı verici olabilir. Fazla zamanımız yok, bu yüzden koordinatör olarak delegasyonlardan yeni önceliklere odaklanmasını ve gerçekçi olmayan taleplerde bulunmamalarını istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov da Viyana müzakerelerinin yedinci turunun sona erdiğini ve önümüzdeki günlerde devam edeceğini bildirdi.

İran müzakere heyeti Ortak Komisyonu toplantısı sonrası ülkeye döncek.