AB: Viyana müzakereleri 27 Aralık'ta başlıyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora Twitter üzerinden, yeni tur Viyana müzakerelerinin 27 Aralık'ta başlayacağını açıkladı.

Mora'nın yaptığı paylaşımda, "Viyana görüşmeleri 27 Aralık Pazartesi günü devam edecek. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu, ileriye dönük yolu tartışmak için toplanacak." ifadesi kullanıldı.

Viyana müzakereleri yaklaşık 5 aylık aranın ardından İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla 29 Kasım'da yeniden başlamıştı.