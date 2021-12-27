İranlı başmüzakereci, AB temsilcisi ile görüştü

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısı öncesi Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile görüştü.

Bakıri Keni ayrıca bugün Rusya ve Çin heyetlerinin başkanlarıyla bir araya gelmişti.

Viyana görüşmelerinin sekizinci turu yaptırımların kaldırılması ve başta ABD Avrupa troykası olmak üzere tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi gündemiyle bugün Coburg Oteli’nde başlıyor.