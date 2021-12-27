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27 Ara 2021 11:24

İranlı Başmüzakereci Bakıri Viyana'da

İranlı Başmüzakereci Bakıri Viyana'da

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, yeni tur Viyana müzakerelerine katılmak için Avusturya'nın başkenti Viyana'ya geldi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, yeni tur Viyana müzakerelerine katılmak için Avusturya'nın başkenti Viyana'ya geldi.

Bugün İran ile P4+1 ülkeleri heyetinin katılımıyla Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısı yapılacak.

Daha önce Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora Twitter üzerinden, yeni tur Viyana müzakerelerinin 27 Aralık'ta başlayacağını açıklamıştı.

Mora, "Viyana görüşmeleri 27 Aralık Pazartesi günü devam edecek. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu, ileriye dönük yolu tartışmak için toplanacak." demişti.

Viyana müzakereleri yaklaşık 5 aylık aranın ardından İran ile P4+1 ülkeleri heyetinin katılımıyla 29 Kasım'da yeniden başlamıştı.

News Code 1899448
https://tr.mehrnews.com/news/1899448/

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