İran'ın görüşleri iki belgede karşı taraflarca kabul edildi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısının sona ermesinin ardından yaptığı bir açıklamada, yedinci turda İran’ın yeni hükümeti ve müzakere heyetinin görüşmelerde görüşülecek konulara ilişkin görüş ve tutumlarını karşı tarafa sunduklarını belirterek, “Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin taslak konusunda karşı taraf İran’ın görüşlerini diyalogun temeli olarak kabul etti. Böylece yaptırımların kaldırılması alanında daha önceki 6 turda kesinleşen belgden farklı olarak yeni bir belge müzakerelerin temelini oluşturdu” dedi.

İran’ın Nükleer konudaki görüşlerinin 6’ncı görüşmelerde kesinleşen metinde kaydettiğini dile getiren Bakıri Keni, “Ancak Avrupa tarafı direnerek İran'ın görüşlerinin bu belgede yer almasını ve diyaloğun temeli olmasını kabul etmiyordu” ifadesini kullandı.

Bakıri Keni, “Geçtiğimiz son hafta boyunca, iki tarafın delegasyonları arasında yoğun müzakereler gerçekleştirildi. Karşı taraf nihayet İran’ın görüşlerini nükleer belgeye dahil etmeyi ve bunu müzakereler için bir temel olarak kullanmayı kabul etti” ifadelerinde bulundu.

İranlı başmüzakereci, “Gelecekteki görüşmelerde bir önceki görüşmelerde kesinleşen iki temelden farklı olan iki yeni müzakere temelimiz olacak” dedi.

Bakıri Keni bir sonraki müzakere turu hakkında şöyle dedi:

“Görüşmelerin yakın bir gelecekte yeniden başlaması kararlaştırıldı, ancak gününün belirlenmesi için ortak komisyon koordinatörünün tüm delegasyonların mutabakatı açıklanıncaya kadar onlarla temas halinde olmasına karar verildi.”