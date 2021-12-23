ABD: Viyana müzakereleri birkaç hafta içinde sona erebilir

İşgal altındaki topraklarda bulunan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerin şu anda İran'ın nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (KOEP) yeniden canlandırmak için herhangi bir ültimatom belirlemediğini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre Sullivan, Viyana görüşmeleri hakkında şunları ileri sürdü:

"Takvim üzerinden net bir tarih vermek istemiyorum, ancak size kapalı kapılar ardında zaman çerçevesinin tartışıldığını ve sürenin uzun olmadığını söyleyebilirim."

ABD'li danışman, bu sürenin birkaç hafta olduğunu da sözlerine ekledi.

Blinken'den “Viyana müzakereleri” açıklaması

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İran’la Batılı ülkeler arasında Viyana’da yürütülen müzakerelere ilişkin, "Nükleer anlaşmaya dönmek için bir zaman belirlemek istemiyorum ama süre git gide azalıyor.” demişti.

ABD’li yetkili, “Diplomasi işe yaramazsa, ABD İran nükleer meselesine alternatif çözümler arıyor.” ifadesini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen müzakerelerin yılbaşı sonrasında yeniden başlayacağını söylemişti.