Aliyev: 2021 yılında İran ile ilişkilerimizi geliştirdik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni yıla dakikalar kala yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, halkı yeni yıl ve Azerbaycanlıların Dayanışma Günü dolayısıyla kutladı.

Aliyev konuşmasında, ülkesinin 2021'deki başarılarından bahsederek komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirdiklerini belirterek, "Sürekli temas ve görüş alışverişi halinde olduğumuz komşu ülke İran ve Gürcistan ile dostluk ve ortaklık ilişkileri geliştirildi. Halihazırda bölgede çok taraflı iş birliği için bir platform oluşturuluyor. Elbette ki bu Azerbaycan’ın da yararınadır.” dedi.

Ermenistan hakkında Aliyev, şu açıklamalarda bulundu:

“Komşulardan bahsetmişken, elbette Ermenistan'ı bu ülkeler kategorisine asla dahil etmedim. Bugün hala dahil etmiyorum. Ama umarım bir gün Ermenistan ile komşuluk ilişkilerimiz kurulur. Her halükarda Ermenistan, İkinci Karabağ Savaşı'nın sonuçlarını kabul ederek bölgesel çerçevede de rolünü artırabilir.”

Aliyev, 2022'de Şuşa'nın 270. kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını belirterek, "Şuşa, 1752'de Karabağ hanı Penahali Han tarafından kuruldu ve biz yeni yılda kentin kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. Şanlı tarihini göz önünde bulundurarak ve Şuşa'nın imarını hızlandırmak amacıyla yeni yılı 'Şuşa yılı' ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.