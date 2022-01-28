Emir Abdullahiyan ile Azeri mevkidaşı Bayramov ikili ilişkileri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Emir Abdullahiyan, üst düzey İranlı ve Azeri yetkililerin karşıklı ziyaretlerini olumlu değerlendirerek, bunun iki komşu ülke arasındaki iyi ilişkilere işaret ettiğini söyledi.

Emir Abdullahiyan, Azeri mevkidaşı Bayramov’dan Sayın Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin selamlarını ve İran’a resmi davetini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e iletmesini istedi.

İki ülke arasında sağlanan anlaşmalar ve ortak projelerin önemine değinen Emir Abdullahiyan, bu anlaşmaların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu arada Emir Abdullahiyan, Azerbaycan’daki İranlı mahkumların İran’a iadesi sürecindeki rollerinden dolayı Bakü yönetimini takdir etti.

İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki iyi ilişkilere değinen Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İranlı öğrencilere ve işadamlara vize kolaylığı sağlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Emir Abdullahiyan, İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ülkenin kuzey bölgelerine gerçekleştiriği ziyaretine atıfta bulunarak, iki ülkenin sınır illeri arasındaki işbirliğini geliştirmenin önemini vurguladı.

Emir Abdullahiyan-Bayramov görüşmesinde Mart ayında Bakü'ün ev sahipliğinde yapılacak yeni tur Azerbaycan-İran Ticari ve İnsani İşbirliği Devlet Komisyonu Toplantısı’nın memnuniyetle kaşılandığı ifade edildi.

Söz konusu telefon görüşmesinde her iki ülkenin ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası gelişmeler bütün yönleriyle değerlendirildi.