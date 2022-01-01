Suriye'de ABD'nin askeri üssüne saldırı

Suriye'nin Deyr ez-Zor bölgesindeki Kuniko petrol sahasında bulunan bir ABD üssü üç roket ile hedef alındı.

Şafak News'a konuşan bir güvenlik kaynağı, "Irak sınırı yakınından fırlatılan üç katyuşa roketi Amerikan üssüne isabet etti." dedi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) sitesinde yer alan habere göre, ABD'nin askeri üssü yakınlarında şiddetli patlamalar meydana geldi.

ABD ordusu, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) silahlı oluşumları ile birlikte, Suriye'nin en büyük petrol ve doğalgaz yataklarının bulunduğu Deyr ez-Zor, Haseke ve Rakka bölgelerinin kuzeyindeki toprakları kontrol ediyor.

Şam, Amerikan askerlerinin ülke topraklarındaki varlığını "işgal ve petrol hırsızlığı amacıyla devlet korsanlığı" olarak nitelendiriyor.