  1. Dünya
  2. Ortadoğu
4 Oca 2022 09:29

ABD'nin Suriye'deki petrol hırsızlığı sürüyor

ABD'nin Suriye'deki petrol hırsızlığı sürüyor

Amerikan güçleri çalıntı Suriye petrolü ile lojistik teçhizat yüklü bir konvoyu yasadışı el Velid geçidinden Irak'a çıkardı.

 Amerikan güçleri, çalıntı Suriye petrolü ve lojistik teçhizat yüklü bir konvoyu Haseke kırsalının kuzey doğusundaki el Velid gayri meşru sınır geçidi üzerinden Irak’a çıkardı.

Bölge kaynaklar SANA muhabirine yaptığı açıklamda, Amerikan işgaline ait 60 tankerin bulunduğu 128 zırhlı araçtan oluşan bir konvoyun el Velid gayri meşru sınır geçidi üzerinden Irak’a doğru çıktığını belirtti.

Şam yönetimi, Amerikan askerlerinin ülke topraklarındaki yasadışı varlığını “işgal ve petrol hırsızlığı amacıyla devlet korsanlığı” olarak nitelendiriyor.

News Code 1899628
https://tr.mehrnews.com/news/1899628/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler