ABD'nin Suriye'deki petrol hırsızlığı sürüyor

Amerikan güçleri, çalıntı Suriye petrolü ve lojistik teçhizat yüklü bir konvoyu Haseke kırsalının kuzey doğusundaki el Velid gayri meşru sınır geçidi üzerinden Irak’a çıkardı.
Bölge kaynaklar SANA muhabirine yaptığı açıklamda, Amerikan işgaline ait 60 tankerin bulunduğu 128 zırhlı araçtan oluşan bir konvoyun el Velid gayri meşru sınır geçidi üzerinden Irak’a doğru çıktığını belirtti.
Şam yönetimi, Amerikan askerlerinin ülke topraklarındaki yasadışı varlığını “işgal ve petrol hırsızlığı amacıyla devlet korsanlığı” olarak nitelendiriyor.
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