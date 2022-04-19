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19 Nis 2022 12:02

Suriye'den BM’ye "Rakka" mektubu

Suriye'den BM’ye "Rakka" mektubu

Suriye, ABD önderliğindeki uluslararası koalisyonun 2017’de Rakka’da işlediği savaş suçlarıyla ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi’ne mektup gönderdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Sözde uluslararası koalisyon tarafından 2017 yılında Rakka kentinde işlenen savaş suçlarına ilişkin BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı’na gönderilen resmi mektupta, yasa dışı uluslararası koalisyon güçlerinin 2017 Haziran-Ekim döneminde Rakka’da gerçekleştirdiği askeri operasyonun şehrin ve binlerce sivilin neredeyse tamamen yok olmasıyla sonuçlandığı açıklandı” ifadesine yer verildi.

Koalisyonun gerçekleştirdiği operasyonun amacının, altyapı ile kamu ve özel mülkiyeti yok etmenin ve sivilleri hedef almanın olduğunun altı çizildi.

News Code 1901643
https://tr.mehrnews.com/news/1901643/

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