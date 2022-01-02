2021'de 12 bin kilometrekarelik Yemen toplraklarını kurtardık

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Yemen ordusu ve gönüllü halk güçlerinin 2021 yılında Suudilere karşı düzenlediği oğerasyonlar hakkında açıklamada bulundu.

Yeyha Seri, “Yemen ordusu ve gönüllü halk güçleri 2021 yılında 12 bin kilometerkarelik Yemen topraklarını Suudi paralı askerlerinden kurtardı.” dedi.

Seri, “Yemen ordusu İHA birimleri ve gönüllü halk güçleri geçtiğimiz yılda belirlenen hedeflere karşı bin 500 operasyon düzenledi. Yemen ortak güçleri geçen yıl BAE’ye ait 2 adet 'Yong long 2' tipi ve Suudi koalisyonuna ait 16 adet İnsansız Hava Aracı’nı (İHA) düşürdü” ifadesini kullandı.

Seri sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yemen ortak güçleri hava savunma birimi 2021 yılında Suudilere ait 22 İHA’yı düşürürken bin 25 kez Suudi savaş uçaklarıyla karşı karşıya geldi ve onların bölgeyi terketmeye zorladı”

Yemen İHA biriminin ülkenin içi ve dışında düşman hedeflerine karşı 4 bin 497 keşif operasyonu düzenlediğini belirten Seri, “Yemen füze birimi de düşmanın 340'ı ülke içinde ve 100'ü ülke dışında olmak üzere toplam 440 mevziyini hedef aldı” diye kaydetti.

Seri ayrıca, 394 Suudi asker ve subayı ile 745 Sudanlı askerin etkisiz hale getirildiğini söyledi.