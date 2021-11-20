Yemen güçleri, Suudi Arabistan'a karşı geniş kapsamlı operasyon başlattı

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, bugün (Pazar) Yemen ordusunun ve gönüllü halktan oluşan güçlerin Suudi Arabistan'ın derinliklerinde "Sekizinci Caydırıcı Denge" operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

Operasyonun Suudi koalisyonunun saldırganlığına karşı koyma çerçevesinde gerçekleştirildiğini anlatan Seri, “Cidde'deki Kral Abdullah Uluslararası Havalimanı ile bu bölgede bulunan Aramco tesisleri 4 adet Samad-2 insansız hava aracı ile hedef alındı” dedi.

Seri, “Cidde'deki Kral Abdullah Uluslararası Havalimanı ile bu bölgede bulunan Aramco tesisleri 4 adet Samad-2 insansız hava aracı ile hedef alındı.

Operasyonda Samad-3 İHA’sı ile Abha Uluslararası Havalimanı'nda önemli bir askeri hedef vuruldu. Ayrıca Abha, Cizan ve Nacran bölgelerindeki çeşitli askeri mevziler 5 adet "Kasıf-2K" İHA’sı ile hedef alındı.”

Yahya Seri, “Sekizinci Caydırıcı Denge adlı operasyonda Samad-3, Samad-2 ve Kasıf-2K tipi insansız hava aracından oluşan toplam 14 adet İHA kullanıldı.” diye konuştu.

Yemen güçleri geçtiğimiz Eylül ayında Suudi Arabistan'a karşı "Yedinci Caydırıcı Denge" adlı operasyon başlatmıştı.