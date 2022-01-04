Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Şehit General Süleymani ile Ebu el-Mühendis İran'da anıldı

İran genelinde dün Kudüs Gücü eski Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehadetinin 2. yıl dönümü münasebetiyle anma töreni düzenlendi.

Reisi: Trump, General Süleymani suikastı için yargılanmalı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Şehit General Süleymani'yi anma töreninde yaptığı konuşmada; "Eski ABD Başkanı Trump ve eski Dışişleri Bakanı Pompeo, General Süleymani'ye suikast suçundan yargılanmalılar." dedi.

Tahran'dan İsrail'in İran karşıtı iddialarına tepki

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Siyonist Rejim Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in İran karşıtı iddialarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Sahte İsrail rejimi dışişleri bakanının İran’ın büyük milletine karşı iddiaları, ‘Ancak Rüyanızda Görürsünüz’ deyiminin bir örneğidir. Milletimizin hakları, menfaatleri ve ilerleyişini güçlü bir şekilde savunacağız. Siyonizmin dünyanın geleceğinde yeri yoktur."

Hatipzade: Şehit Süleymani direniş ve birliğin simgesidir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade dün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Said Hatipzade, Şehit General Kasım Süleymani'yi saygı ve rahmetle anarak, "Şehit Süleymani, İran ve İslam'ı korumak için canını feda edip ölümsüz oldu. Şehit Süleymani direniş ve birliğin simgesidir." dedi.

Hatipzade, Dışişleri Bakanlığı'nın bu büyük generale yönelik yapılan terör saldırısında dahli olanları adalete teslim etmek için elinden geleni yapacağını ve olay karşısında sessiz kalmayacağını söyledi.

Viyana görüşmelerine ilişkin Hatipzade, şunları kaydetti:

"Yeni tur müzakerelerde Batı'nın geri adım attığına tanık olduk. Viyana'da elde edilen ortak metin, Batı'nın anlaşmaya uymayan taleplerinden geri adım attığını gösteriyor. Onlar, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) anlaşmasının ötesinde herhangi bir talepte bulunamazlar.

Bugünden itibaren ortak metindeki içerikler tartışılacak. Ayrıca bugün öğleden sonra ikili ve çok taraflı görüşmeler başlayacak. Heyetler ve çalışma grupları önceden belirlenen gündemi ele almak üzere toplanacak."