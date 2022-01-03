Reisi: Trump yargı önünde hesap vermeli

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehadetinin 2. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen anma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Reisi bu törende yaptığı konuşmada, Şehit Süleymani mektebinin İmam Humeyni (r.a) ve Ayetullah Hamanei mektebinin devamı olduğunu belirterek, "Hacı Kasım Süleymani mektebi terör ve füze ile yıkılmayacak" dedi.

Allah korkusunu Şehit Süleymani’nin zaferinin 'sırrı' olarak nitelendiren Reisi, “Hacı Kasım, ABD’nin askeri gücünü biliyordu, ancak ABD’nin hata yapamayacağına derinden inanıyordu” dedi.

Reisi, Şehit Süleymani’nin güçlü bir komutan ve diplomat olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Reisi, “Şehit Süleymani, bölgede kapasite yarattı ve bölge gençlerini din, bölge ve ülkelerini savunmak için seferber etti. Bunun sonunda terör örgütü IŞİD başarısız kaldı ve direniş cephesi zafer kazandı. Düşman Hizbullah’tan endeşeniyordu ancak Hizbullah bölgede direniş cephesi oldu” ifadesini kullandı.

Konuşmasının diğre bölümünde ABD’lilere seslenen Reisi, “Şehit Süleymani Irak hükümetinin resmi konuğuydu ve siz ona suikast düzenleyerek hem Irak'ın egemenliğini kırdınız hem de sadece bir kişiye değil, bir millete suikast düzenlediniz” dedi.

Reisi, “Bu korkunç cinayetin karşısında saldırgan, katil ve asıl suçlu yani o zamanki ABD başkanı (Trump) yargılanmalıdır” diye kaydetti.

Cumhurbaşkanı Reisi, “Trump, Pompeo ve bu cinayetin diğer failleri için adil bir yargılama mekanizması sağlanmalı. Aksi takdirde İslam ümmeti bu cinayetin intikamını alacaktır” dedi.