AGİT'ten, Azerbaycan ve Ermenistan'a diyalog çağrısı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Azerbaycan ve Ermenistan'ı kuvvet kullanmaktan kaçınmaya ve Dağlık Karabağ sorununu çözmek için anlamlı bir diyaloğa girmeye çağırdı.

AGİT Dönem Başkanı Sözcüsü Bartosz Kempiński, "AGİT Başkanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin 11 Ocak'ta Ermenistan-Azerbaycan sınırının doğu kesimi yönünde gerçekleştirdiği ve bunun sonucunda 3 Ermeni askerin hayatını haybettiği askeri provokasyonu ve ateşkes ihlalleri nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorununa cevaben şu ifadeleri kullandı:

"Güney Kafkasya'daki durumu yakından takip ediyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan'ı güç kullanmaktan kaçınmaya, Dağlık Karabağ sorununu çözmek için anlamlı bir diyaloğa girmeye çağırıyoruz. Polonya, AGİT Dönem Başkanı olarak, bölgede sürdürülebilir barış ve istikrarlı kalkınmasına yönelik çabalarımızı yenilemek ve güçlendirmek için ortaklarla birlikte çalışmayı planlıyor. Bu bağlamda AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarının çabalarını destekleyeceğiz."

Kaynak: Ermeni Haber