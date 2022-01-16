Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran ve Suudi Arabistan elçiliklerini yeniden açmaya hazırlanıyor

İran İslami Şura Meclisi Dış Siyaset ve Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Celil Rehimi Cihanabadi, İran ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin yeniden canlanmak üzere olduğunu ve büyükelçiliklerin yeniden açılmaya hazırlandığını duyurdu.

İran ile Türkiye arasında doğalgaz müzakereleri başlıyor

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran-Türkiye doğalgaz sözleşmesine ilişkin, "Türkiye ile doğalgaz sözleşmesinin uzatılması, Petrol Bakanlığı ve İran Milli Gaz Şirketi'nin (NIGC) gündemindeki konulardan biridir. Bu ülkeye gaz ihracatı 2026'da sona erecek. Bu hafta, Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve İran Milli Gaz Şirketi arasında müzakere başlıyor." dedi.

İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Sireç bölgesi olan 5,1 büyüklükteki deprem, yerel saatle 17.05'te kaydedildi.

Depremin 12 kilometre derinlikte meydana gelen depremde iki kişi yaralandı.

İran'da günlük vefat sayısı 20'nin altına indi

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 18 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 421 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 44’e vaka sayısı ise 6 milyon 218 bin 741’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 369’unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 62 bin 633’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.