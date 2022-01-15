İran'da günlük vefat sayısı 20'nin altına indi

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 18 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 421 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 44’e vaka sayısı ise 6 milyon 218 bin 741’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 369’unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 62 bin 633’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.