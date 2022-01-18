Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran: Viyana müzakerelerinde yaptırımlarla ilgili önemli konular kaldı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün düzenlediği haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, 8. tur Viyana görüşmeleri hakkında, "Viyana müzakerelerinde teknik konularda önemli ilerleme kaydedildi, ancak yaptırımların kaldırılması ile ilgili önemli konular diğer tarafın alması gereken siyasi kararları nedeniyle kaldı." dedi.

Şemhani: Çin ile 25 yıllık anlaşmanın uygulanması İran için stratejik bir başarıdır

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, İran ile Çin arasındaki 25 yıllık stratejik ortaklık ve işbirliği anlaşmasının uygulamaya başlatılmasının Tahran için stratejik bir başarı olduğunu belirtti.

İranlı diplomatlar Suudi Arabistan'da

İranlı diplomatlar, 6 yılllık bir sürenin ardından İran'ı, Cidde'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı'nda temsil etmek üzere Suudi Arabistan'a gitti.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 20 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 163 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 95’e vaka sayısı ise 6 milyon 224 bin 196’ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 313’ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 66 bin 819’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.