  1. Toplum
16 Oca 2022 14:53

İran'da güncel korona verileri açıklandı

İran'da güncel korona verileri açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 31 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 292 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 75’e vaka sayısı ise 6 milyon 221 bin 33’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 345’inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 64 bin 646’ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1899875
https://tr.mehrnews.com/news/1899875/

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