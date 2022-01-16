İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 31 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 292 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 75’e vaka sayısı ise 6 milyon 221 bin 33’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 345’inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 64 bin 646’ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.